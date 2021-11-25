Кубок світу з біатлону: календар сезону 2021-2022

Новий біатлонний сезон стартує 27 листопада.

27 листопада в шведському Естерсунді стартує Кубок світу з біатлону 2021-2022. В рамках сезону заплановано проведення десяти етапів. Календар Кубка світу з біатлону 2021-2022 1-й етап. Естерсунд, Швеція (27-28 листопада) 27 листопада – індивідуальна гонка, жінки 27 листопада – індивідуальна гонка, чоловіки 28 листопада – спринт, жінки 28 листопада – спринт, чоловіки 2-й етап. Естерсунд, Швеція (2-5 грудня) 2 грудня – спринт, жінки 2 грудня – спринт, чоловіки 4 грудня – гонка переслідування, жінки 4 грудня – естафета, чоловіки 5 грудня – естафета, жінки 5 грудня – гонка переслідування, чоловіки 3-й етап. Хохфільцен, Австрія (10-12 грудня) 10 грудня – спринт, чоловіки 10 грудня – спринт, жінки 11 грудня – гонка переслідування, чоловіки 11 грудня – естафета, жінки 12 грудня – естафета, чоловіки 12 грудня – гонка переслідування, жінки 4-й етап. Ансі, Франція (16-19 грудня) 16 грудня – спринт, жінки 17 грудня – спринт, чоловіки 18 грудня – гонка переслідування, жінки 18 грудня – гонка переслідування, чоловіки 19 грудня – мас-старт, жінки 19 грудня – мас-старт, чоловіки 5-й етап. Оберхоф, Німеччина (6-9 січня) 6 січня – спринт, чоловіки 7 січня – спринт, жінки 8 січня – змішана естафета 8 січня – сингл-мікст 9 січня – гонка переслідування, чоловіки 9 січня – гонка переслідування, жінки 6-й етап. Рупольдінг, Німеччина (12-16 січня) 12 січня – спринт, жінки 13 січня – спринт, чоловіки 14 січня – естафета, жінки 15 січня – естафета, чоловіки 16 січня – гонка переслідування, жінки 16 січня – гонка переслідування, чоловіки 7-й етап. Антхольц, Італія (20-23 січня) 20 січня – індивідуальна гонка, чоловіки 21 січня – індивідуальна гонка, жінки 22 січня – мас-старт, чоловіки 22 січня – естафета, жінки 23 січня – естафета, чоловіки 23 січня – мас-старт, жінки 8-й етап. Контіолахті, Фінляндія (3-6 березня) 3 березня – естафета, жінки 4 березня – естафета, чоловіки 5 березня – спринт, жінки 5 березня – спринт, чоловіки 6 березня – гонка переслідування, жінки 6 березня – гонка переслідування, чоловіки 9-й етап. Отепя, Естонія (10-13 березня) 10 березня – спринт, чоловіки 11 березня – спринт, жінки 12 березня – гонка переслідування, чоловіки 12 березня – гонка переслідування, жінки 13 березня – змішана естафета 13 березня – сингл-мікст 10-й етап. Холменколлен, Норвегія (17-20 березня) 17 березня – спринт, жінки 18 березня – спринт, чоловіки 19 березня – гонка переслідування, жінки 19 березня – гонка переслідування, чоловіки 20 березня – мас-старт, жінки 20 березня – мас-старт, чоловіки Читайте такожУкраїнські біатлоністи потрапили до топ-5 у літній шоу-гонці в Німеччині (фото) Біатлонний сезон 2021-2022: що ще відомо Був оголошений склад збірної України на старт Кубка світу.

В рамках сезону 2021-2022 біатлоністи також виступлять на Олімпіаді в Пекіні. Гонки проходитимуть з 5 по 19 лютого.

У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали норвежці Йоханнес Бе і Тіріл Екхофф. Автор: Антон Дудар

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