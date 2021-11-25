27 листопада в шведському Естерсунді стартує Кубок світу з біатлону 2021-2022. В рамках сезону заплановано проведення десяти етапів.
Календар Кубка світу з біатлону 2021-2022
1-й етап. Естерсунд, Швеція (27-28 листопада)
27 листопада – індивідуальна гонка, жінки
27 листопада – індивідуальна гонка, чоловіки
28 листопада – спринт, жінки
28 листопада – спринт, чоловіки
2-й етап. Естерсунд, Швеція (2-5 грудня)
2 грудня – спринт, жінки
2 грудня – спринт, чоловіки
4 грудня – гонка переслідування, жінки
4 грудня – естафета, чоловіки
5 грудня – естафета, жінки
5 грудня – гонка переслідування, чоловіки
3-й етап. Хохфільцен, Австрія (10-12 грудня)
10 грудня – спринт, чоловіки
10 грудня – спринт, жінки
11 грудня – гонка переслідування, чоловіки
11 грудня – естафета, жінки
12 грудня – естафета, чоловіки
12 грудня – гонка переслідування, жінки
4-й етап. Ансі, Франція (16-19 грудня)
16 грудня – спринт, жінки
17 грудня – спринт, чоловіки
18 грудня – гонка переслідування, жінки
18 грудня – гонка переслідування, чоловіки
19 грудня – мас-старт, жінки
19 грудня – мас-старт, чоловіки
5-й етап. Оберхоф, Німеччина (6-9 січня)
6 січня – спринт, чоловіки
7 січня – спринт, жінки
8 січня – змішана естафета
8 січня – сингл-мікст
9 січня – гонка переслідування, чоловіки
9 січня – гонка переслідування, жінки
6-й етап. Рупольдінг, Німеччина (12-16 січня)
12 січня – спринт, жінки
13 січня – спринт, чоловіки
14 січня – естафета, жінки
15 січня – естафета, чоловіки
16 січня – гонка переслідування, жінки
16 січня – гонка переслідування, чоловіки
7-й етап. Антхольц, Італія (20-23 січня)
20 січня – індивідуальна гонка, чоловіки
21 січня – індивідуальна гонка, жінки
22 січня – мас-старт, чоловіки
22 січня – естафета, жінки
23 січня – естафета, чоловіки
23 січня – мас-старт, жінки
8-й етап. Контіолахті, Фінляндія (3-6 березня)
3 березня – естафета, жінки
4 березня – естафета, чоловіки
5 березня – спринт, жінки
5 березня – спринт, чоловіки
6 березня – гонка переслідування, жінки
6 березня – гонка переслідування, чоловіки
9-й етап. Отепя, Естонія (10-13 березня)
10 березня – спринт, чоловіки
11 березня – спринт, жінки
12 березня – гонка переслідування, чоловіки
12 березня – гонка переслідування, жінки
13 березня – змішана естафета
13 березня – сингл-мікст
10-й етап. Холменколлен, Норвегія (17-20 березня)
17 березня – спринт, жінки
18 березня – спринт, чоловіки
19 березня – гонка переслідування, жінки
19 березня – гонка переслідування, чоловіки
20 березня – мас-старт, жінки
20 березня – мас-старт, чоловіки
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Біатлонний сезон 2021-2022: що ще відомо
- Був оголошений склад збірної України на старт Кубка світу.
- В рамках сезону 2021-2022 біатлоністи також виступлять на Олімпіаді в Пекіні. Гонки проходитимуть з 5 по 19 лютого.
- У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали норвежці Йоханнес Бе і Тіріл Екхофф.