Йоханнес Бе виграв Кубок світу в минулому сезоні / фото REUTERS

27 листопада в шведському Естерсунді стартує Кубок світу з біатлону 2021-2022. В рамках сезону заплановано проведення десяти етапів.

Календар Кубка світу з біатлону 2021-2022

1-й етап. Естерсунд, Швеція (27-28 листопада)

27 листопада – індивідуальна гонка, жінки

27 листопада – індивідуальна гонка, чоловіки

28 листопада – спринт, жінки

28 листопада – спринт, чоловіки

2-й етап. Естерсунд, Швеція (2-5 грудня)

2 грудня – спринт, жінки

2 грудня – спринт, чоловіки

4 грудня – гонка переслідування, жінки

4 грудня – естафета, чоловіки

5 грудня – естафета, жінки

5 грудня – гонка переслідування, чоловіки

3-й етап. Хохфільцен, Австрія (10-12 грудня)

10 грудня – спринт, чоловіки

10 грудня – спринт, жінки

11 грудня – гонка переслідування, чоловіки

11 грудня – естафета, жінки

12 грудня – естафета, чоловіки

12 грудня – гонка переслідування, жінки

4-й етап. Ансі, Франція (16-19 грудня)

16 грудня – спринт, жінки

17 грудня – спринт, чоловіки

18 грудня – гонка переслідування, жінки

18 грудня – гонка переслідування, чоловіки

19 грудня – мас-старт, жінки

19 грудня – мас-старт, чоловіки

5-й етап. Оберхоф, Німеччина (6-9 січня)

6 січня – спринт, чоловіки

7 січня – спринт, жінки

8 січня – змішана естафета

8 січня – сингл-мікст

9 січня – гонка переслідування, чоловіки

9 січня – гонка переслідування, жінки

6-й етап. Рупольдінг, Німеччина (12-16 січня)

12 січня – спринт, жінки

13 січня – спринт, чоловіки

14 січня – естафета, жінки

15 січня – естафета, чоловіки

16 січня – гонка переслідування, жінки

16 січня – гонка переслідування, чоловіки

7-й етап. Антхольц, Італія (20-23 січня)

20 січня – індивідуальна гонка, чоловіки

21 січня – індивідуальна гонка, жінки

22 січня – мас-старт, чоловіки

22 січня – естафета, жінки

23 січня – естафета, чоловіки

23 січня – мас-старт, жінки

8-й етап. Контіолахті, Фінляндія (3-6 березня)

3 березня – естафета, жінки

4 березня – естафета, чоловіки

5 березня – спринт, жінки

5 березня – спринт, чоловіки

6 березня – гонка переслідування, жінки

6 березня – гонка переслідування, чоловіки

9-й етап. Отепя, Естонія (10-13 березня)

10 березня – спринт, чоловіки

11 березня – спринт, жінки

12 березня – гонка переслідування, чоловіки

12 березня – гонка переслідування, жінки

13 березня – змішана естафета

13 березня – сингл-мікст

10-й етап. Холменколлен, Норвегія (17-20 березня)

17 березня – спринт, жінки

18 березня – спринт, чоловіки

19 березня – гонка переслідування, жінки

19 березня – гонка переслідування, чоловіки

20 березня – мас-старт, жінки

20 березня – мас-старт, чоловіки

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Біатлонний сезон 2021-2022: що ще відомо

  • Був оголошений склад збірної України на старт Кубка світу.
  • В рамках сезону 2021-2022 біатлоністи також виступлять на Олімпіаді в Пекіні. Гонки проходитимуть з 5 по 19 лютого.
  • У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали норвежці Йоханнес Бе і Тіріл Екхофф.

Автор: Антон Дудар