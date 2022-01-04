З 6 по 9 січня в німецькому Оберхофі відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону.
У програму п'ятого етапу Кубка світу увійшли три дисципліни: спринти, одиночна і класична змішані естафети, а також гонки переслідування.
Розклад п'ятого етапу
7 січня
11:30. Спринт, чоловіки
15:15. Спринт, жінки
8 січня
13:15. Змішана естафета
15:45. Одиночна змішана естафета
9 січня
13:30. Гонка переслідування, чоловіки
15:45. Гонка переслідування, жінки
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Склад жіночої збірної: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова та Катерина Бех.
Склад чоловічої збірної: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.
Трансляція гонки в прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU і сайті "Суспільне Спорт".
Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- Після чотирьох етапів у загальному заліку у чоловіків лідирують французи Емільєн Жаклен (371 очко) і Кантен Фійон Майє (369), і норвежець Ветле Шостад Крістіансен (347).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (417 очок), представниця Швеції Ельвіра Еберг (387) і Дінара Алімбекова з Білорусі (327).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (108 очок і 29-е місце) та Олени Підгрушної (103 очки і 29-а позиція).