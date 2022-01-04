Цього разу змагання прийматиме німецький Оберхоф.

З 6 по 9 січня в німецькому Оберхофі відбудеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

У програму п'ятого етапу Кубка світу увійшли три дисципліни: спринти, одиночна і класична змішані естафети, а також гонки переслідування.

Розклад п'ятого етапу

7 січня

11:30. Спринт, чоловіки

15:15. Спринт, жінки

8 січня

13:15. Змішана естафета

15:45. Одиночна змішана естафета

9 січня

13:30. Гонка переслідування, чоловіки

15:45. Гонка переслідування, жінки

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Склад жіночої збірної: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова та Катерина Бех.

Склад чоловічої збірної: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Трансляція гонки в прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU і сайті "Суспільне Спорт".

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