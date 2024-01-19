Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка фінішувала 13-ю.

У п'ятницю, 19 січня, в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольце відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Перемогу в гонці здобула швейцарська біатлоністка Лєна Хеккі-Гросс, яка не допустила жодної помилки на вогневих рубежах. Другою фінішувала представниця Франції Жулія Сімон, яка допустила два промахи і поступилася лідеру 20,2 секунди. Третьою стала ще одна француженка Лу Жанмонно.

Україну в гонці представляли: Ірина Петренко, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина та Анна Кривонос.

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Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, яка фінішувала на 13-й позиції.

Кубок світу з біатлону. Антхольц. Індивідуальна гонка. Жінки

1. Лєна Хеккі-Гросс (Швейцарія) - 36.49,0 (0+0+0+0)

2. Жулія Сімон (Франція) - 20,2 (0+1+0+1)

3. Лу Жанмонно (Франція) - 31,4 (0+0+1+0)

4. Ванесса Фойгт (Німеччина) - 37,2 (0+0+0+0)

5. Юні Арнеклейв (Норвегія) - 41,1 (0+0+0+1)

6. Кароліні Кноттен (Норвегія) - 52,2 (0+0+0+1)

...

13. Анастасія Меркушина (Україна) - 2.00,0 (0+0+0+1)

17. Юлія Джима (Україна) - 2.24,3 (0+0+1+1)

18. Ірина Петренко (Україна) - 2.36,9 (1+0+0+1)

32. Христина Дмитренко (Україна) - 3.36,5 (0+1+0+2)

75. Анна Кривонос (Україна) - 7.06,9 (3+2+0+1)

Нагадаємо, 18 січня в рамках 6-го етапу Кубка світу в Антхольці відбулася чоловіча індивідуальна гонка, переможцем якої став норвежець Йоханнес Бо.

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Норвегії Інгрід Ланнмарк Тандреволд. У загальному командному заліку у чоловіків лідирує збірна Норвегії, у жінок - Франція.

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