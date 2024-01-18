Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Артем Прима.

У четвер, 18 січня, в італійському Антхольці пройшла чоловіча індивідуальна гонка в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.

Перемогу в гонці здобув норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, який по ходу гонки не допустив жодної помилки на вогневих рубежах. Друге місце зайняв Тар'єй Бо. Третім фінішував німець Йоханнес Кюн.

Україну в гонці представляли: Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Прима і Дмитро Грущак.

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Найкращим серед українців став Артем Прима, який завершив гонку 9-м.

Кубок світу з біатлону. Антхольц. Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 37.28,0 (0+0+0+0)

2. Тар'єй Бо (Норвегія) - 1.36,1 (0+1+0+1)

3. Йоханнес Кюн (Німеччина) - 1.44,0 (0+0+0+2)

4. Йоганнес Дале (Норвегія) - 1.47,3 (0+2+0+1)

5. Мартін Понсілуома (Швеція) - 1.58,6 (1+0+1+1)

6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 2.16,4 (1+1+0+0)

...

9. Артем Пріма (Україна) - 2.38,8 (0+0+1+0)

57. Артем Тищенко (Україна) - 5.56,6 (0+1+0+3)

77. Денис Насико (Україна) - 7.25,9 (3+1+1+1)

80. Тарас Лесюк (Україна) - 7.31,8 (0+2+2+2)

81. Дмитро Грущак (Україна) - 7.51,3 (0+2+2+1)

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Норвегії Інгрід Ланнмарк Тандреволд. У загальному командному заліку у чоловіків лідирує збірна Норвегії, у жінок - Франція.

На 19 січня в Антхольї запланована жіноча індивідуальна гонка.

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