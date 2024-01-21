Марта Костюк вперше в професійній кар'єрі зіграє в чвертьфіналі Australian Open.

У ніч на 21 січня Марта Костюк розгромила росіянку Марію Тимофєєву і вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024.

Після матчу українська тенісистка прокоментувала свій успіх. Вона зазначила, що їй дуже важко давалися попередні ігри, але в поєдинку проти Тимофєєвої вона нарешті змогла зіграти з тією агресією, якої вона хотіла.

"Відмінно, що у мене вийшов такий матч, буде більше часу, щоб все переварити. Це був хороший матч для мене, я дуже рада, що нарешті граю так агресивно, як хочу. Дуже непросто було в попередніх іграх і зараз я дуже рада, що зіграю в чвертьфіналі.

Концентрація під час перерви на дощ - думаю, це питання практики. Ми багато працювали над цим з моєю командою, і я дуже рада бачити, що це приносить успіх. Це ніколи не буває просто - ти готуєшся до матчу два дні, потім виходиш на корт, ведеш 2:0 і раптом починається дощ і ти починаєш боятися, що можеш втратити цей імпульс. У той момент я не знала чого чекати, мені хотілося просто вийти на корт і боротися, щоб скоріше завершити поєдинок.

З Коко Гауфф, думаю, буде відмінний матч. Він точно не буде легким, і мені потрібно бути настільки агресивною, наскільки я можу. Це вже топ-5, і я сподіваюся показати гарне шоу і хороший бій.

Я люблю цей турнір. Це мій улюблений турнір, мої улюблені вболівальники, мої улюблені українські вболівальники. І я дуже рада повертатися сюди щороку. У мене були і непрості роки тут, але я зберегла в своєму серці любов до цього місця. І нарешті, приємно опинитися в чвертьфіналі", - сказала Марта Костюк на прес-конференції.

Нагадаємо, Марта Костюк у двох сетах перемогла Марію Тимофєєву (6:2 6:1).

Українка вперше у своїй кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру Великого шолома.

У чвертьфіналі Australian Open-2024 Марта Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу Коко Гауфф з США. Зустріч запланована на 23 січня.

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