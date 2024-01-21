В 1/4 фіналу Australian Open Марта Костюк зіграє проти американки Коко Гауф.

У ніч на 21 січня відбувся поєдинок 1/8 фіналу турніру серії Великого шолома Australian Open-2024, в якому Марта Костюк зустрічалася з Марією Тимофєєвою.

Матч завершився розгромною перемогою української тенісистки.

Поєдинок Костюк і Тимофєєвої тривав 1 годину і 16 хвилин. Українка виконала одну подачу навиліт при одній подвійній помилці і 13 невимушених, і реалізувала чотири брейк-пойнти з п'яти.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Марія Тимофєєва - 6:2, 6:1

Це була перша особиста зустріч Костюк і Тимофєєвої.

Варто відзначити, що для Марти Костюк ця перемога стала десятою в кар'єрі в основній сітці Australian Open. Більше тільки у першої ракетки України Еліни Світоліної - 24.

Марта вперше у своїй професійній кар'єрі пробилася до чвертьфіналу одиночного розряду турніру Великого шолома.

Крім того, в 21-річному віці Костюк стала наймолодшою тенісисткою в історії українського тенісу, якій вдалося вийти в 1/4 фіналу Australian Open. Також Марта стала другою наймолодшою спортсменкою серед українок на всіх турнірах серії Великого шолома, після Світоліної на Ролан Гаррос-2015.

В 1/4 фіналу Марта Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу американської Корі Гауфф, яка раніше розгромила Магдалену Френх з Польщі (6:1, 6:2).

Нагадаємо, боротьбу за трофей на Відкритому чемпіонаті Австралії продовжують ще дві українки. Перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зіграє з представницею Чехії Ліндою Носковою, яка сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Даяна Ястремська зустрінеться з Вікторією Азаренко.

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