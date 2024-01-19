Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі вийшла в 1/8 фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

У п'ятницю, 18 січня, відбувся поєдинок 1/16 фіналу турніру серії Великого шолома Australian Open-2024, в якому Марта Костюк грала проти Еліни Аванесян.

Українська тенісистка в трьох сетах перемогла росіянку і вийшла в 1/8 фіналу.

Поєдинок Костюк і Аванесян тривав 2 години і 33 хвилини. Українка виконала шість подач навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 7 з 24 брейк-поінтів.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/16 фіналу

Еліна Аванесян - Марта Костюк (Україна) - 6:2, 4:6, 4:6

Це була перша особиста зустріч між Костюк і Аванесян.

Українка вперше в кар'єрі вийшла в 4-й раунд Australian Open і вдруге на турнірах серії Великого шолома. У 2021 рік українка поступилася Ігі Свьонтек в 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

У наступному раунді Australian Open Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Марія Тимофєєва - Беатріс Хаддад Майя.

Нагадаємо, в першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Марта Костюк перемогла американську тенісистку Клер Лю, а в другому раунді в напруженому поєдинку здолала представницю Бельгії Елізе Мертенс.

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