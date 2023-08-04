В 1/4 фіналу Марта зіграє проти росіянки Людмили Самсонової.

Українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) обіграла представницю Франції Каролін Гарсію (№6 WTA) у другому колі турніру у Вашингтоні – 6:2, 6:3.

Марта впоралася з суперницею за 64 хвилини. Тепер рахунок у особистих зустрічах став 2:1 на користь Гарсії. Для Костюк це друга в кар'єрі перемога над спортсменкою із топ-10 рейтингу WTA – до цього була перемога над №8 Саккарі на старті "Вімблдону".

Марта Костюк (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) – 6:2, 6:3

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В 1/4 фіналу Костюк зіграє проти росіянки Людмили Самсонової.

Турнір WTA у Вашингтоні

Як писав УНІАН, перша ракетка України Еліна Світоліна розгромила "нейтральну" російську тенісистку Дарʼю Касаткіну 2 серпня і також пробилася до стадії 1/4 фіналу.

В 1/16 фіналу Костюк драматично здолала представницю Канади Б'янку Андреєску, котра перемагала на US Open у 2019 році. Марта дивовижним чином змогла відіграти три матч-боли і вибила Андреєску з турніру.

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