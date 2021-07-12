Конор Макгрегор / Фото REUTERS

Скандальний боєць UFC Конор Макгрегор, який отримав перелом ноги в бою з Дастіном Пор'є, погрожував вбити свого суперника та його дружину.

Це сталося після того, як Макгрегор зламав ногу і програв бій.

Як повідомляє Twitter Out of Context MMA, сидячи в октагоні, ірландець звернувся до Пор'є та сказав: 

"Коли ви будете спати, я вб'ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель".

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Макгрегор - Пор'є: підсумки бою

  • Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є технічним нокаутом після того, як зламав ногу в кінці першого раунду.
  • Згідно з записками суддів, Пор'є виграв перший раунд (10:9, 10:8, 10:8).
  • Макгрегор і Пор'є проводили вже третій бій. У першому поєдинку в 2014 році переміг ірландець, а в другому, який відбувся в січні, виграв Пор'є.
  • Після третього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 28 боях в змішаних єдиноборствах при шести поразках. У Пор'є - 28 перемог і 6 поразок.

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Автор: Антон Дудар