Стало відомо, що Конор Макгрегор говорив своєму супернику після поразки.

Скандальний боєць UFC Конор Макгрегор, який отримав перелом ноги в бою з Дастіном Пор'є, погрожував вбити свого суперника та його дружину.

Це сталося після того, як Макгрегор зламав ногу і програв бій.

Як повідомляє Twitter Out of Context MMA, сидячи в октагоні, ірландець звернувся до Пор'є та сказав:

"Коли ви будете спати, я вб'ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель".

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier “in their sleep” and makes gun sign to his head:



“In your sleep you’re getting it, in your sleep you’re dead, you and your Mrs, it ain’t over” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb — Out Of Context MMA (@oocmma) July 12, 2021

Макгрегор - Пор'є: підсумки бою

Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є технічним нокаутом після того, як зламав ногу в кінці першого раунду.

Згідно з записками суддів, Пор'є виграв перший раунд (10:9, 10:8, 10:8).

Макгрегор і Пор'є проводили вже третій бій. У першому поєдинку в 2014 році переміг ірландець, а в другому, який відбувся в січні, виграв Пор'є.

Після третього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги в 28 боях в змішаних єдиноборствах при шести поразках. У Пор'є - 28 перемог і 6 поразок.

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Автор: Антон Дудар