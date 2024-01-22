Українська і латвійська тенісистки обіграли суперниць з Китаю і Тайваню.

Інтернаціональний дует обіграв Фан Сьєн Ву (Тайвань) / лінь Чжу (Китай) у двох партіях – 6:3, 7:5.

Матч тривав 1 годину і 29 хвилин. У Кіченок і Остапенко — чотири ейси за гру (два – у суперниць), при трьох подвійних помилках (дві – у суперниць). Також Людмила та Олена оформили три брейки, віддавши суперницям лише одну свою подачу.

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Раніше сьогодні Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу одиночного розряду, обігравши білоруску Вікторію Азаренко в двох партіях - 7:6 (6), 6:4. У чвертьфіналі суперницею українки буде Лінда Носкова, яка провела всього три гейми проти Еліни Світоліної. За рахунку 0: 3 Українка відмовилася від продовження боротьби через болі в спині.

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії Кіченок і Остапенко зіграють з французькою парою Каролін Гарсія / Крістіна Младенович.

31-річна тенісистка з Дніпра вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу австралійського чемпіонату. Її рекордом у парному розряді є півфінали Відкритого чемпіонату Франції (2022) та Вімблдону (2022). На Відкритому чемпіонаті США найуспішнішим виступом був чвертьфінал в 2019-му році.

Найбільшим успіхом Кіченок в кар'єрі є перемога в міксті на Вімблдоні-2023 в дуеті з мате Павичем з Хорватії.

На даний момент Українка знаходиться на 27-му місці парного рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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