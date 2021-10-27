Міністр Вадим Гутцайт заявив, що реакція міністерства "буде жорсткою".

Керівники Національного антидопінгового центру України покинули свої посади після того, як Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило НАДЦУ в організації тестування спортсменів на допінг за попереднім повідомленням.

Про це повідомляється в заяві голови Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта.

"Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) порушив міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук і його заступник Ярослав Кручек подали у відставку", - повідомив Гутцайт.

Він також підкреслив, що міністерство буде жорстко реагувати на порушення антидопінгових правил:

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"Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію в боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою і жорсткою".

Україну звинуватили в порушенні антидопінгових правил: подробиці

Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес", яке стартувало ще в 2019 році.

В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням антидопінгових правил.

За підсумками розслідування WADA винесе вердикт по відношенню до України.

Колишній президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул вважає, що Україні може загрожувати відсторонення спортсменів від міжнародних змагань.

Автор: Антон Дудар