Керівники Національного антидопінгового центру України покинули свої посади після того, як Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило НАДЦУ в організації тестування спортсменів на допінг за попереднім повідомленням.
Про це повідомляється в заяві голови Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта.
"Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) порушив міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук і його заступник Ярослав Кручек подали у відставку", - повідомив Гутцайт.
Він також підкреслив, що міністерство буде жорстко реагувати на порушення антидопінгових правил:
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"Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію в боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою і жорсткою".
Україну звинуватили в порушенні антидопінгових правил: подробиці
- Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес", яке стартувало ще в 2019 році.
- В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням антидопінгових правил.
- За підсумками розслідування WADA винесе вердикт по відношенню до України.
- Колишній президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул вважає, що Україні може загрожувати відсторонення спортсменів від міжнародних змагань.