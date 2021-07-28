Для цього довелося залучити дев'ять осіб.

Спортсмени з Ізраїлю на Олімпіаді в Токіо вирішили перевірити на міцність так зване "антисекс-ліжко".

Як повідомляє New York Post, ізраїльський бейсболіст Бен Вагнер поставив мету зламати ліжко, але зробити це поодинці йому не вдалося.

У підсумку довелося залучити дев'ять осіб, які одночасно здійснювали стрибок, щоб ліжко все-таки зламалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спортсмен з Ірландії протестував "антисекс-ліжка" і спростував "міф" про те, що за картонними ліжками для спортсменів в олімпійському селі стоять якісь приховані мотиви.

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Автор: Антон Дудар