Спортсмени все-таки зламали ліжко / фрагменти з відео
Спортсмени з Ізраїлю на Олімпіаді в Токіо вирішили перевірити на міцність так зване "антисекс-ліжко".
Як повідомляє New York Post, ізраїльський бейсболіст Бен Вагнер поставив мету зламати ліжко, але зробити це поодинці йому не вдалося.
У підсумку довелося залучити дев'ять осіб, які одночасно здійснювали стрибок, щоб ліжко все-таки зламалося.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спортсмен з Ірландії протестував "антисекс-ліжка" і спростував "міф" про те, що за картонними ліжками для спортсменів в олімпійському селі стоять якісь приховані мотиви.