У понеділок, 5 серпня, в рамках 1/8 фіналу ЧС-2022 з волейболу збірна України обіграла Нідерланди і вийшла в 1/4 фіналу світової першості.
Українці зустрічалися з нідерландцями в Любляні (Словенія) і здобули перемогу з рахунком 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Василь Тупчій, на рахунку якого 14 очок.
Зазначимо, що ця перемога стала історичною для збірної України. Наша чоловіча національна команда вийшла до чвертьфіналу ЧС вперше в історії.
До цього українці тільки одного разу брали участь у фінальній частині світової першості, в 1998 році "синьо-жовті" зайняли 10 місце за підсумками другого групового раунду.
Нагадаємо, на груповому етапі Україна здобула дві перемоги (над Тунісом і Пуерто-Рико), а також програла Сербії. Цей результат дозволив українцям з другого місця вийти в 1/8 фіналу світової першості.
В 1/4 фіналу Україна зіграє проти Словенії. Матч відбудеться в середу, 7 вересня, в Любляні і розпочнеться о 22:00 за київським часом.