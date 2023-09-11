Новак Джокович повторив досягнення легендарної австралійської тенісистки Маргарет Корт.

У неділю, 10 вересня, відбувся фінальний поєдинок US Open-2023 у чоловічому одиночному розряді.

Переможцем турніру серії Великого шолома став сербський тенісист Новак Джокович. У фіналі він у трьох сетах розбив представника країни-терориста Данила Медведєва.

US Open-2023. Фінал

Новак Джокович (Сербія) - Данило Медведєв - 6:3, 7:6, 6:3

Огляд матчу:

Поєдинок тривав 3 години і 17 хвилин. Джокович 4 рази подав навиліт, зробив 6 подвійних помилок і використав 3 з 6 брейкпоїнтів. Медведєв 6 разів подав навиліт, зробив 6 подвійних помилок і використав 1 з 3 брейкпоїнтів.

"Писати історію тенісу - це щось важливе і особливе. У всіх значеннях слова "особливе". Важко описати це словами. У 7-8 років я мріяв стати найкращим гравцем світу і виграти Вімблдон. Це єдине, що хотів. Коли я це зробив, то став ставити нові цілі. Я ніколи не уявляв, що буду стояти і говорити про 24-й турнір серії Великого шолома. Не думав, що це стане реальністю. Але в останні пару років я відчував, що у мене є шанс увійти в історію", – сказав Новак.

Відзначимо, що Новак Джокович виграв свій 24-й турнір Великого шолома і повторив історичний рекорд легендарної австралійської тенісистки Маргарет Корт за кількістю перемог на змаганнях.

Крім того, сербський тенісист поліпшив власний рекорд за кількістю виграних турнірів серії Великого шолома в чоловічому одиночному розряді. Тепер Новак на два трофеї випереджає іспанця Рафаеля Надаля, і на чотири - швейцарця Роджера Федерера.

Додамо, що за перемогу на US Open-2023 Джокович отримає 2000 рейтингових очок. Сербський тенісист за підсумками турніру повернув собі статус першої ракетки світу. Він обійшов у рейтингу іспанця Карлоса Алькараса.

Призові Джоковича за перемогу на Відкритому чемпіонаті США - 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, переможницею жіночого одиночного розряду US Open-2023 стала 19-річна американська тенісистка Корі Гауфф.

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