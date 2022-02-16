Абраменко-старший зізнався, які емоції відчув, коли дізнався, що його син завоював медаль.

У середу, 16 лютого, фрістайліст Олександр Абраменко завоював першу для України медаль на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні, вигравши срібло в чоловічій лижній акробатиці.

Батько Олександра Абраменка, поділився своїми емоціями після видатного успіху свого сина.

У коментарі виданню OBOZREVATEL Володимир Абраменко подякував усім людям, які підтримували українського спортсмена, а також зізнався, які емоції відчув, коли дізнався, що його син завоював медаль.

"Спасибі вам за привітання! Спасибі всім людям, які тримали кулачки і вболівали за Сашу. Зараз з сашиною мамою переглядаю повтор змагань. Я дивився прямий ефір, а вона не дивилася. Переживала. Але я так вболівав: коли всі стрибають, то дивлюся. А коли Саша стрибає, то ненадовго вимикаю телевізор і потім дивлюся, який підсумковий результат.

І дивлюся, що за перший стрибок у нього 123 бали. Думаю: "Молодець". Другий стрибок, звичайно, потрібно було збільшити. Безумовно, дуже переживали, тому що всі спортсмени сильні, у всіх висока якість стрибка. А коли стало відомо, що Саша - другий, ринули емоції.

Ой, я тут ридав, коли все скінчилося! Я дивлюся, що він в шістці. Потім американець у другому фіналі стрибає - невдало. Саша стрибає вдруге і отримує 116 балів. Я подумав, що мало, адже там стрибали і по 123, і по 129. Але подумав і кажу: "Да ладно, п'ятий. В принципі, непогано".

Потім раз, і наступний повз нагород. Я кажу дружині Ірі, яка взагалі не дивиться: "Третій". Вона зраділа. А тут росіянин Буров останній стрибає і теж-повз касу. Я кажу: "Другий!" І тут істерика була конкретна", - сказав Володимир Абраменко.

Крім того Володимир Абраменко зізнався, що незважаючи на всякі прокляття, дуже хотів, щоб Олександр став прапороносцем України на ОІ-2022.

"Ми сьогодні з дружиною розмовляли і вона мені каже: "Ти дивись, ми зняли прокляття прапора". Ось Саня виграв медаль, незважаючи на всі ці упередження. Значить - це неправда.

Ми сподівалися, що прапороносцем стане Саша. Я йому говорив: "Саша, п'ята Олімпіада, прапор несеш. Все зростається разом. Ти що? Це ж гордість! Ти ж - представник України, якому довірили нести прапор, частинку України там, у далекому Китаї". І він, звичайно, цього хотів", - сказав Абраменко-старший.

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