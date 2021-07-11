Нурмагомедов вважає, що "добро перемогло зло".

Екс-чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов відреагував на перемогу Дастіна Пор'є у головному бою на турнірі UFC 264 в Лас-Вегасі, в якому американець здолав культового ірландця Конора Макгрегора.

"Добро завжди перемагає зло. Дуже радий за Пор'є. Дастіне, сподіваюся, ти отримаєш пояс наприкінці року", - надрукував текст дагестанець у своєму Twitter.

Пор'є поборов Макгрегора технічним нокаутом після першого раунду - Конор в одному з епізодів бою кепсько поставив ногу і вона зламалася. Його винесли з октагона на ношах.

Макгрегор - Пор'є: що було раніше

Перша зустріч бійців відбулася у 2014 році. Тоді перемогу технічним нокаутом святкував ірландець.

У січні 2021 року Пор'є нокаутував Макгрегора і взяв реванш.

Після третього поєдинку статистика Макгрегора - 22 перемоги у 28 боях в змішаних єдиноборствах при шести поразках. У Пор'є - 28 перемог і 6 поразок.

Третій бій суперників був під загрозою зриву через конфлікт на грунті пожертвувань на благодійність.

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Автор: Артем Будрін