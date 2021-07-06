Гран-прі Австралії повинен був пройти 18-21 листопада в Мельбурні на трасі Гран-прі Альберт-Парк.

Організатори вскасували проведення в Австралії етапу чемпіонату "Формули-1" у 2021 році через обмеження та логістичні проблеми, спричинені пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті турніру і зазначається, що квитки на захід не надходили в продаж. Організатори зазначили, що глибоко розчаровані тим, що другий рік поспіль шанувальники "Формули-1" не зможуть побачити, як "кращі гонщики світу змагаються на чудових трасах" Австралії.

Гран-прі Австралії повинен був пройти 18-21 листопада в Мельбурні на трасі Гран-прі Альберт-Парк.

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Спочатку етап планувалося провести в березні, проте його перенесли на листопад. Таким чином, гонка не відбудеться другий рік поспіль. Минулого року захід також не відбувся через пандемію.

Організатори спільно з керівництвом «Формули-1» і урядом штату Вікторія продовжать роботу над тим, щоб визначити дати проведення етапу в 2022 році.

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Автор: Ірина Погоріла