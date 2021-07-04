А ось Льюїс Хемілтон не потрапив навіть у першу трійку.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен знову став переможцем Гран-прі Австрії Формули-1.

У боротьбі за перше місце нідерландський гонщик обігнав Вальттері Боттаса та Ландо Норріса. А ось чинний чемпіон Льюїс Хемілтон прийшов до фінішу четвертим.

Загалом Хемілтон у загальному заліку відстає на 32 очки від Ферстаппена. Тепер Льюїс чекає шансу, щоб через два тижні відігратися на своїй домашній трасі. Варто зазначити, що Норріс всі гонки нинішнього сезону завершив в призерах - дивовижний показник.

Нагадаємо, що минулої неділі Макс також фінішував першим на Гран-прі Австрії.

Гран-прі Австрії. Топ-10

Формула-1: результати сезону

Після дев'яти етапів Ферстаппен набрав 182 очки й лідирує в особистому заліку. У Хемілтона - 150 очок. На третьому місці йде Перес (104 очки).

У Кубку конструкторів у "Ред Булл" - 286 очок, у "Мерседес" - 242 очки. До трійки найкращих також входить "Макларен" (141).

Наступний етап Формули-1 пройде 18 липня у Великобританії.

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Автор: Артем Будрін