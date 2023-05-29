Марта Костюк відмовилася потиснути руку Аріні Соболенко після матчу на Ролан Гарросі.

У неділю, 28 травня, після матчу Марти Костюк (Україна) і Аріни Соболенко (Білорусь) на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу стався скандальний інцидент.

Вболівальники на трибунах корту "Філіпа Шатріє", де проходила гра, освистали українську тенісистку за те, що вона відмовилася потиснути руку представниці РБ після матчу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на ситуацію, що трапилася, і підтримав Марту Костюк. У своєму Твіттері він опублікував пост, в якому запропонував глядачам, освистали українську тенісистку, приїхати в зруйновану окупантами Бучу.

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"Підтримую Марту Костюк, яку освистали за відмову потиснути руку білорусці Аріні Соболенко. Тим, хто її освистував, раджу відвідати Бучу, куди російська армія прийшла з Білорусі і вбивала мирне населення. Або бігати в укриття, коли в Білорусі злітає російський літак. Тоді свистіть", - написав Кулеба.

Нагадаємо, в 1/64 фіналу Ролан Гаррос українка Марта Костюк програла представниці Білорусі Аріні Соболенко в двох сетах з рахунком 3:6, 2:6.

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