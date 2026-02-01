Гімн для окупантів: ще одна організація допустила РФ та Білорусь до змагань під прапором

Частину санкцій все ж залишили в дії.

Спортсмени з країни-агресорки Росії та її поплічниці Білорусі отримали повноцінний допуск до змагань з тхеквондо.

Відповідне рішення було ухвалене Всесвітньою федерацією тхеквондо на засіданні, що відбулося під гаслом "Відроджені разом" ("Reborn Together"). На офіційному сайті організації сказано, що росіянам та білорусам усіх вікових категорій знову дозволено змагатися під своїми національними прапорами й гімном.

Там зауважили, що цей крок ухвалили з огляду на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету дозволити молодим атлетам з РФ та Білорусі брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх під своїми прапорами.

Та частина санкцій все ж залишається в дії. На території Білорусі та країни-окупанта досі забороняють організовувати міжнародні спортивні заходи. Урядовцям та чиновникам з цих країн акредитація на змагання теж не світить.

Російські спортсмени на міжнародній арені

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість міжнародних федерацій повністю відсторонили атлетів РФ та Білорусі від змагань. Однак згодом обмеження помʼякшили, дозволивши їм виступати під нейтральним прапором та без жодної національної символіки.

Зараз спостерігається ще більший "відкат". Поступово спортивні організації повертають представників країни-агресорки та її союзниці на світову арену. Не так давно шахова федерація проголосувала за повернення національних символів РФ та Білорусі.

Санкції з Росії та Білорусі також зняла Міжнародна федерація дзюдо.

Варто згадати про те, що частина російських спортсменів, які виступають на різних змаганнях, є чинними військовослужбовцями РФ. Вони отримують нагороди від Кремля та відкрито підтримують агресію проти України.

