Український скелетоніст розсерджений вчинком Катерини Бех.

Відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на скандальне рішення колишньої біатлоністки збірної України Катерини Бех.

Напередодні 23-річна спортсменка опублікувала у себе в Instagram фотографію у формі Росії, яка розв'язала війну в Україні.

На своїй сторінці в Twitter Гераскевич опублікувавши пост, в якому піддав критиці вчинок Катерини Бех.

"На фото - біатлоністка Катерина Бех, яка в 2018 році змінила російське громадянство на українське (4 роки фінансувалася за рахунок українських платників податків). На початку повномасштабної війни Бех бігла в Росію і вже почала процес повернення російського громадянства.

Фу, гидота. Ось саме тому не повинні натуралізовувати кацапню. Орка з болота можна витягнути, а болото з орка ніяк. Орку все одно на колег по команді, на тренерів, на вкладені державою кошти. Він під час війни повертається в болото і виставляє подібні фото", - написав Гераскевич.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 133-й день.

Перед початком російського вторгнення Бех поїхала в РФ. У квітні цього року Катерина, а також інші натуралізовані Росіянки – Оксана Москаленко і Ольга Абрамова – були виключені зі складу збірної України.

Вас також можуть зацікавити новини: