Головний конкурент британця вибув вже на старті гонки.

18 липня відбувся десятий етап чемпіонату Формули-1 - Гран-прі Великої Британії.

Вже на першому колі з боротьби вибув лідер сезону Макс Ферстаппен. Він зіткнувся з болідом свого конкурента Льюїса Хемілтона і вилетів за межі траси. Хемілтон же отримав за це зіткнення 10 секунд штрафу. Він відбув його під час піт-стопу.

Британець повернувся в гонку четвертим, а вирвати перемогу йому вдалося за півтора кола до фінішу, обійшовши Шарля Леклера.

Гран-прі Великобританії. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес")

2. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі" - відставання 3,871

3. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 11,125

4. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 28,573

5. Даніел Ріккьярдо (Австралія, "Макларен") - 42,624

6. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 43,454

7. Фернандо Алонсо (Іспанія, "Альпін") - 1.12.093

8. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартін") - 1.14.289

9. Естебан Окон (Франція, "Альпін") - 1.16.162

10. Юкі Цунода (Японія, "Альфатаурі") - 1.22.065

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Відзначимо, що в рамках Гран-прі Великобританії 17 липня вперше в історії Формули-1 відбулася спринтерська гонка. Її виграв Макс Ферстаппен, забравши собі поул-позицію.

Формула-1: результати сезону

В особистому заліку Ферстаппен зберіг лідерство - у нього 185 очок. Хемілтон набрав 178 очок, а на третьому місці йде Ландо Норріс з "Макларена" (113 очок).

У Кубку конструкторів у "Ред Булл" - 289 очок, у "Мерседеса" - 286, а замикає трійку лідерів "Макларен" (163).

Наступний етап - Гран-прі Угорщини - відбудеться 1 серпня.

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Автор: Антон Дудар