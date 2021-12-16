Це найдальший переможний кидок з сиреною в НБА за останні 25 років.

Захисник "Нью-Орлеана" Девонте Грем став автором неймовірного переможного кидка в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Оклахоми" (113:110).

За частки секунди до фінальної сирени за рахунку 110:110 Грем кинув м'яч зі своєї половини майданчика і потрапив у кільце. Його триочковий приніс "Пеліканс" перемогу.

"Оклахома-Сіті Тандер" - "Нью-Орлеан Пеліканс" - 110:113 (28:24,23:21,27:30,32:38).

Грем кидав з відстані 18,6 метрів від кільця і це найдальший переможний кидок з сиреною в НБА за останні 25 років.

На рахунку Грема 15 очок, 4 підбирання і 8 передач при 5 з 14 з гри (5 і 10 з-за дуги).

Відео переможного кидка:

Цікаво, що кидку Грема передував кидок захисника "Тандер" Шея Гілджеса-Александера практично з середини майданчика.

Лідером за результативністю у складі "Нью-Орлеана" став легкий форвард Брендон Інгрем, який набрав 34 очки. Гілджес-Александер у складі "Оклахоми" набрав 33 очки.

"Нью-Орлеан" займає передостаннє, 14-е, місце в таблиці Західної конференції з 9 перемогами і 21 поразкою. "Оклахома" йде на останній, 15-й, сходинці з 8 перемогами і 19 поразками.

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Автор: Володимир Медяник