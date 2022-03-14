Гаррі Каспаров входить в Антивоєнний комітет Росії.

Російський дисидент, 13-й чемпіон світу з шахів, Гаррі Каспаров гнівно засудив вторгнення Росії в Україну, а також висловився про санкції.

- Якщо це не точкові санкції проти всіх олігархів, які знаходяться поруч з владою. Яким чином їм завадить закритий простір, у них вистачить фінансів все це облітати, а ось простим громадянам не вийде, вони ще розлютяться на захід.

- Досить про простих громадян, сьогодні прості громадяни в Києві та Харкові живуть під російськими бомбами, які оплачуються цими грошима, тому не треба істерики.

Так, доведеться страждати, тому що це громадяни країни-агресора, треба платити ціну за те, що 22 роки терпіли цього виродка, за цю підтримку доведеться платити. А про 4 500 наших громадян, які загинули там, кинули їх на війну, ви не подумали. Припиніть істерику з приводу того, що треба платити. Так, буде розплата і не тільки зараз, а ще багато років буде.

Чи є спосіб зупинити путінську військову машину, йому потрібні гроші, це не питання олігархів. Заморожування активів центрального банку - це єдиний спосіб відрізати його від грошей.

Не буде грошей – не працюватиме поліція, не будуть ніякі Кадирови чинити свавілля, бо немає грошей. Армія зупиниться, вона і так буксує зараз.

Дуже важливо зрозуміти, що мова йде про комплексний набір заходів – тотальна ізоляція. Це загроза всьому світу, там привели в боєготовність ядерні сили - це непросто так.

Борис Нємцов 7 років тому поставив діагноз Путіну. Ви думаєте, що за 7 років стан покращився? Тільки погіршилося. Він упевнений, що йому все сходить з рук.

Війна з Україною - це результат повної безкарності. Він вважав, що зайде до Києва за 2-3 дні і всі побіжать до нього домовлятися, коли він поставить свою маріонетку в Києві. Слава богу, героїзм українських солдатів і простих жителів зупинив це.

Тільки комбінація військової поразки в Україні і тотального розгрому російської економіки – це наш шанс, щоб цей режим впав, і Росія змогла вийти з цієї жахливої ями. Кожен день його перебування при владі – це шлях Росії в могилу, як країни і держави, - сказав Каспаров в ефірі радіо "Ехо Москви".

Зазначимо, що Каспаров з 2011 року очолює Міжнародну раду "Фонд захисту прав людини". У 2012 році його обрали до Координаційної ради російської опозиції.

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