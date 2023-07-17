Сербський тенісист програв у фіналі Wimbledon-2023 Карлосу Алькарасу.

У неділю, 16 липня, Новак Джокович програв Карлосу Алькарасу у фіналі Wimbledon-2023.

У п'ятому сеті у сербського тенісиста здали нерви і він з усієї сили вдарив ракеткою по стійці, яка утримує сітку. Від удару ракетка Джоковича зламалася. За цей інцидент Новак отримав попередження від рефері.

Після матчу серб прокоментував свій вчинок, пояснивши це моментом розчарування.

"Говорити особливо нема про що. Якщо говорити про друге попередження - це був момент розчарування. У мене було два брейк-пойнти у другому геймі п'ятого сету. Було кілька важких, дуже важких розіграшів. Він приголомшливо зіграв і зробив брейк, чого виявилося достатньо для перемоги у вирішальному сеті.

Перше попередження - за затягування часу. Теж не найкращий момент, але це просто треба прийняти", - сказав Джокович.

Відео моменту, як Джокович ламає ракетку:

Відзначимо, що поступившись Алькарасу, Джокович перервав свою фантастичну серію без поразок на Вімблдоні, яка тривала 2195 днів.

Новак міг виграти п'ятий Wimbledon поспіль, але поступився у фіналі в п'яти сетах 20-річному іспанцеві Карлосу Алькарасу, який вперше у своїй кар'єрі грав у фіналі Вімблдонського турніру.

Крім того, Новак Джокович міг зрівнятися за кількістю перемог на Вімблдоні з легендарним швейцарцем Роджером Федерером, який вигравав цей турнір рекордні вісім разів. У серба сім титулів.

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