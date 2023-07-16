Ірина Геращенко посіла перше місце з результатом 1,98 метра.

Відразу дві українські спортсменки фінішували в топ-3 в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги, який проходив у польському Хожуві.

Українка Ірина Геращенко посіла перше місце. Вона взяла висоту 1,98 метра, встановивши рекорд турніру.

Друге місце посіла Нікола Оліслагерс з Австралії, а третьою фінішувала Юлія Левченко. Примітно, що всі три спортсменки показали однаковий результат, але Геращенко виграла етап по спробах.

Відео дня

Також на етапі Діамантової ліги в Хожуві виступила українка Катерина Табашник. Вона з результатом 1,89 метра посіла сьоме місце.

Діамантова ліга. Хожув. Стрибки у висоту

Ірина Геращенко (Україна) - 1,98 м

Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,98

Юлія Левченко (Україна) - 1,98

Варто відзначити, що Геращенко і Левченко вдалося виконати норматив в секторі стрибків у висоту (1,97 м) на етапі Діамантової ліги в Хожуві, що дозволило їм завоювати ліцензії на Олімпіаду-2024.

Додамо, що Україна на Олімпійські ігри в жіночому секторі стрибків у висоту може виставити не більше трьох спортсменок.

Вас також можуть зацікавити новини: