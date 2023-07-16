Відразу дві українські спортсменки фінішували в топ-3 в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги, який проходив у польському Хожуві.
Українка Ірина Геращенко посіла перше місце. Вона взяла висоту 1,98 метра, встановивши рекорд турніру.
Друге місце посіла Нікола Оліслагерс з Австралії, а третьою фінішувала Юлія Левченко. Примітно, що всі три спортсменки показали однаковий результат, але Геращенко виграла етап по спробах.
Також на етапі Діамантової ліги в Хожуві виступила українка Катерина Табашник. Вона з результатом 1,89 метра посіла сьоме місце.
Діамантова ліга. Хожув. Стрибки у висоту
- Ірина Геращенко (Україна) - 1,98 м
- Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,98
- Юлія Левченко (Україна) - 1,98
Варто відзначити, що Геращенко і Левченко вдалося виконати норматив в секторі стрибків у висоту (1,97 м) на етапі Діамантової ліги в Хожуві, що дозволило їм завоювати ліцензії на Олімпіаду-2024.
Додамо, що Україна на Олімпійські ігри в жіночому секторі стрибків у висоту може виставити не більше трьох спортсменок.