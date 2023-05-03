Українка в трьох сетах перемогла Ісалін Бонавентюр з Бельгії.

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна здобула непросту перемогу на турнірі у Франції.

У другому раунді турніру WTA 125 в Сен-Мало екс-перша ракетка України в трьох сетах обіграла представницю Бельгії Ісалін Бонавентюр.

Сен-Мало. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Ісалін Бонавентюр (Бельгія) – 2:6, 6:4, 7:6(5)

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Матч тривав 2 години і 23 хвилини. Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 5/11 брейкпойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

Відзначимо, що після повернення з декрету Еліна Світоліна виграла три матчі з семи. Востаннє іменита українка відігравалася після програшу першого сету з перемогою на вирішальному тай-брейку в 2021-му в Індіан-Уеллсі в поєдинку з Сораною Кирстею з Румунії.

Нагадаємо, в першому колі турніру в Сен-Мало Світоліна перемогла представницю Греції Деспіну Папаміхаїл.

У наступному раунді турніру українка зіграє проти французької тенісистки Леолії Жанжан. Спортсменки зіграють між собою вперше.

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