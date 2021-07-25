Ігор Рейзлін відчув смак бронзи / фото REUTERS
На Олімпіаді в Токіо пройшла церемонія нагородження медалями шпажистів, які виступали в індивідуальних змаганнях.
Бронзову медаль здобув українець Ігор Рейзлін. Він приніс Україні другу нагороду в Токіо.
Золото виборов француз Ромен Канонне, котрий скривдив Рейзліна у півфіналі. А срібло дісталося угорцю Гергею Шикоши.
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Ігор Рейзлін з батьком, який його тренує / Фото REUTERS
Фото REUTERS
Читайте такожПерша медаль України на Олімпіаді-2020: відбулася церемонія нагородження (фото)
Бронзова медаль Рейзліна: факти
- Для 37-річного Рейзліна це перша в кар'єрі олімпійська медаль та й самі Ігри для нього дебютні.
Це перша в історії України медаль Олімпійських ігор в чоловічій шпазі. Уперше за 17 років Україна пробилася до півфіналу в чоловічому фехтуванні. Останній раз Олімпіаді в Афінах 2004 року українець Владислав Третьяк здобув бронзу в шаблі.