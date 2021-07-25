Це перша в історії України медаль Олімпійських ігор в чоловічій шпазі. Уперше за 17 років Україна пробилася до півфіналу в чоловічому фехтуванні. Останній раз Олімпіаді в Афінах 2004 року українець Владислав Третьяк здобув бронзу в шаблі.