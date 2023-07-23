У фіналі турніру в Будапешті Катерина Байндль зіграє проти російської тенісистки Марії Тимофєєвої.

Досвідчена українська тенісистка Катерина Байндль пробилася у фінал турніру WTA 250 в Будапешті.

В 1/2 фіналу 29-річна українка в двох сетах сенсаційно перемогла представницю США Клер Лю.

WTA 250 Будапешт. 1/2 фіналу

Клер Лю (США) - Катерина Байндль (Україна) - 5:7, 6:7

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Матч тривав 2 години і 35 хвилин. Катерина Байндль не виконала жодної подачі навиліт, допустила дві подвійні помилки і використала 6 з 13 брейк-пойнтів.

Варто відзначити, що Катерина Байндль провела за один день два матчі. Цього ж дня українка в рамках 1/4 фіналу турніру в Будапешті виграла в угорської тенісистки Фанні Штолар (7:6, 6:3).

У фіналі турніру WTA 250 в Будапешті Катерина Байндль зіграє проти російської тенісистки Марії Тимофєєвої. Матч відбудеться в неділю, 23 липня.

Додамо, що вихід Катерини Байндль у фінал турніру в Будапешті став історичним для України. Вперше в історії українського тенісу відразу 5 наших спортсменок зуміли пробитися у фінали на турнірах WTA в одному сезоні.

Нагадаємо, в 2023 році в матчах за титул зіграли: Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна і Катерина Байндль. Костюк і Світоліна здобули перемоги у своїх фінальних матчах, Цуренко і Калініна не змогли завоювати трофей.

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