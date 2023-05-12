РФ там не було більше, ніж півроку.

Членство Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті (МКП) було відновлено.

Як повідомляє прес-служба паралімпійського комітету РФ (ПКР), апеляційний трибунал МПК скасував усунення Паралімпійського комітету Росії (ПКР) в організації.

"Апеляційний суд МПК задовольнив апеляцію ПКР та підтвердив, що рішення Генеральної Асамблеї МПК про зупинення членства ПКР у МПК скасовується. Як підстави для скасування рішення суд послався на процесуальні порушення",— йдеться у повідомленні.

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Російський паралімпійський комітет повідомив, що апеляція була задоволена, зважаючи на наступні підстави:

Рішення щодо припинення членства ПКР було ухвалено з порушенням процедур, оскільки на Позачерговій Генеральній Асамблеї не було представлено достатніх доказів про порушення зобов'язань з боку ПКР.

В обґрунтуванні виконавчого комітету МПК щодо усунення немає чітких доказів порушень ПКР, які б повністю підтверджувалися апеляційним трибуналом.

Крім того, членство ПКР не може бути призупинене через порушення олімпійського перемир'я, оскільки це не є юридично обов'язковим для сторін, що підписали цей документ. Додатково, ПКР не підписувала цей документ.

Також, членство ПКР не може бути припинене через ризики використання заходів МПК для політичної пропаганди, оскільки акцент був зроблений на можливому ризику, а для фіксування порушення необхідно зафіксувати факт цього порушення.

Призупинення членства країн-терористів в Міжнародному парлімпійському комітеті: що відомо

16 листопада минулого року МКП поставив на паузу членство РФ та Білорусі у організації. 64 делегати підтримали рішення призупинити членство росіян (39 проголосували проти), 54 – членство білорусів (45 голосів – проти). Це рішення було ухвалено делегаціями на Генеральній Асамблеї у Берліні.

До цього російських спортсменів викинули з паралімпіади у 2022-му році, котра відбулася у Пекіні наприкінці лютого та на початку березня.

У квітні глава МПК Ендрю Парсонс сказав, що російських паралімпійців можуть допустити до Ігор-2024 у Парижі незалежно від рішення Міжнародного олімпійського комітету.

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