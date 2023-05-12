Членство Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті (МКП) було відновлено.
Як повідомляє прес-служба паралімпійського комітету РФ (ПКР), апеляційний трибунал МПК скасував усунення Паралімпійського комітету Росії (ПКР) в організації.
"Апеляційний суд МПК задовольнив апеляцію ПКР та підтвердив, що рішення Генеральної Асамблеї МПК про зупинення членства ПКР у МПК скасовується. Як підстави для скасування рішення суд послався на процесуальні порушення",— йдеться у повідомленні.
Російський паралімпійський комітет повідомив, що апеляція була задоволена, зважаючи на наступні підстави:
- Рішення щодо припинення членства ПКР було ухвалено з порушенням процедур, оскільки на Позачерговій Генеральній Асамблеї не було представлено достатніх доказів про порушення зобов'язань з боку ПКР.
- В обґрунтуванні виконавчого комітету МПК щодо усунення немає чітких доказів порушень ПКР, які б повністю підтверджувалися апеляційним трибуналом.
- Крім того, членство ПКР не може бути призупинене через порушення олімпійського перемир'я, оскільки це не є юридично обов'язковим для сторін, що підписали цей документ. Додатково, ПКР не підписувала цей документ.
- Також, членство ПКР не може бути припинене через ризики використання заходів МПК для політичної пропаганди, оскільки акцент був зроблений на можливому ризику, а для фіксування порушення необхідно зафіксувати факт цього порушення.
Призупинення членства країн-терористів в Міжнародному парлімпійському комітеті: що відомо
16 листопада минулого року МКП поставив на паузу членство РФ та Білорусі у організації. 64 делегати підтримали рішення призупинити членство росіян (39 проголосували проти), 54 – членство білорусів (45 голосів – проти). Це рішення було ухвалено делегаціями на Генеральній Асамблеї у Берліні.
До цього російських спортсменів викинули з паралімпіади у 2022-му році, котра відбулася у Пекіні наприкінці лютого та на початку березня.
У квітні глава МПК Ендрю Парсонс сказав, що російських паралімпійців можуть допустити до Ігор-2024 у Парижі незалежно від рішення Міжнародного олімпійського комітету.