За незвичайним хобі спортсмена застали на трибуні під час змагань.

Олімпійський чемпіон з синхронних стрибків у воду з Великобританії Том Дейлі став зіркою Олімпіади-2020 завдяки своєму хобі. Британець любить в'язати.

За цим заняттям його застав фотограф Reuters.

Спортсмен два дні поспіль в'язав, спостерігаючи за змаганнями з трибун. За його словами, в'язання допомагає йому боротися зі стресом.

Том так любить своє хобі, що у нього вдома вже є ціла колекція яскравих светрів, жилетів, кардиганів, суконь, шапок, іграшок, одягу для тварин та аксесуарів для дому.

Він навіть зв'язав спеціальний мішечок для своєї медалі.

Атлет одягає у свої наряди свого коханого-сценариста та режисера Дастіна Ленсома Блека і їх сина.

Крім того, він любить дарувати подарунки, створені своїми руками, друзям. Так, для блогера і подруги Софі Лі олімпієць зв'язав точну копію сукні від Gucci.

Як раніше повідомляв УНІАН, спортсмени з Ізраїлю на Олімпіаді в Токіо вирішили перевірити на міцність так зване "антисекс-ліжко". Ізраїльський бейсболіст Бен Вагнер поставив мету зламати ліжко, але зробити це самостійно йому не вдалося.

У підсумку довелося залучити дев'ять осіб, які одночасно стрибали, щоб ліжко все-таки зламалася.

Автор: Анастасія Горбачова