Раніше Еету Моксунен вже виступав у Києві - за "Крижаних Вовків" (сезон-2020/21) та СК "Сокіл" з нелегітимної Суперліги (сезон-2021/22).

Фінський хокеїст Еету Моксунен приїхав грати у чемпіонаті України та став черговим новачком новоствореного клубу "Київ Кепіталз". Про це йдеться на сторінці клубу у Фейсбук. Це перший міжнародний підпис нової команди.

Як повідомляє Федерація хокею України, 26-річний захисник – не нова персона в українському хокеї.

"Раніше Моксунен вже виступав у Києві за "Крижаних Вовків" (сезон-2020/21 – 10 ігор, 2 шайби, 1 пас) та СК "Сокіл" з нелегітимної Суперліги (сезон-2021/22 – 13 ігор, 1 асист)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у минулому сезоні фінський легіонер розпочинав виступи у Польщі за клуб "Подхале" і в 21 матчі записав до активу 2 (0+2) очки. Ті ж два асисти новачок "Кепіталз" набрав і у другому дивізіоні словацького чемпіонату у формі ХК "Левице", де закінчував чемпіонат-2022/23.

У Федерації хокею зазначають, що загалом з 2018 року Моксунен брав участь у чемпіонатах Фінляндії, Польщі, Нідерландів, Литви, Латвії, Словаччини, України та змінив за цей час 10 клубів.

Новини світу хокею - що відомо

Після повномасштабного вторгення Росії Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) перенесла Чемпіонат світу з хокею з Санкт-Петербурга до Фінляндії та Латвії.

Також у IIHF заявили, що спортсмени з Росії та Білорусі не будуть допущені до участі в турнірах федерації, поки триває війна в Україні.

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