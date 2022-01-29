Кращою з українських біатлоністок стала Ольга Абрамова, яка фінішувала 21-ю.

У суботу, 29 січня, в німецькому Арбері в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування.

Переможницею гонки стала представниця Молдови Аліна Стремоус, срібло завоювала німкеня Яніна Хеттіх. Трійку призерів замкнула представниця Норвегії Йенні Енодд.

Тільки дві українки, які кваліфікувалися в персьют, вийшли на дистанцію. Ольга Абрамова з шістьма промахами в пасиві фінішувала 21-ю, а Юлія Журавок не закрила відразу 9 мішеней і після старту з сьомої позиції посіла 37 місце.

Анастасія Меркушина і Віта Семеренко не стартували, очевидно, їх тренери вирішили поберегти перед змішаними естафетами, якими в неділю завершиться змагальна програма турніру.

Результати гонки:

1. Аліна Стремоус (0+1+2+1) 30:39,2

2. Яніна Хеттіх (0+1+1+3) +17,7

3. Дженні Енодд (0+0+2+2) +26,8

...

21. Ольга Абрамова (2+2+1+1) +2:56,8

37. Юлія Журавок (2+2+2+3) +3:51,8

DNS Анастасія Меркушина

DNS Віта Семеренко

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