Єлизавета Кошляк заявила, що не збирається розмовляти українською.

Блогерка з Дніпра Єлизавета Кошляк, яка є дочкою глави Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, потрапила у мовний скандал.

У своєму Instagram Єлизавета повідомила, що принципово не перейде на українську мову і заявила, що війна в Україні почалася "тому що тут утискають російськомовних".

"Я живу в місті Дніпро, де всі довічно говорять українською. Ой! Російською мовою. Тут як би українською, але суржиком базарять. У мене няня базарила, у мене чоловік з села, і він там все життя говорив українською, і зараз теж може говорити суржиком.

Я в школі вчила українську мову, у нас хороша училка була, я читала твори українською. Але я не буду переходити на українську суто тому, що є якісь дов***би, які мені розповідають: "Через таких, як ти, ми страждаємо". Ні, бл**ь, через таких, як ви, ми страждаємо. Через таких людей, які створюють ще більше проблем. Через що кажуть, що у нас війна? Тому що тут утискають російськомовних", - сказала вона.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Зараз сторінка блогерки недоступна. Можливо, вона видалила її або на неї поскаржилися інші користувачі і профіль заблокували.

Раніше УНІАН повідомляв, що олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який є уродженцем Донецька, розповів про важливість переходу на українську мову.

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