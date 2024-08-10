На сторінці спортсменки в Instagram є дві публікації з геотегом Алушта.

На Олімпійських іграх-2024 чемпіонкою з художньої гімнастики стала 17-річна німкеня російського походження Дар’я Варфоломеєв. Вона стала першою німецькою олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики.

У 2021 році вона виступала на змаганнях в окупованому Криму. Про це свідчать фотографії спортсменки в Instagram та допис на тематичному форумі.

На виступ Варфоломеєв у Криму звернула увагу українська журналістка Дарія Гірна.

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"Нічого особливого, просто Олімпіаду в Парижі з художньої гімнастики виграла Дарья Варфоломєй, яка представляла Німеччину. Але оригінально з російського Барнаула. Їздила на змагання в окупований Крим у 2021-му, наприклад. Можна щось говорити про вік, але питати зі спортивної школи і тренерів можна легенько", - написала вона.

На сторінці спортсменки в Instagram справді є дві публікації з геотегом Алушта. Перша "карусель" фотографій опублікована 27 червня 2021 року, а друга - через кілька днів у липні. На одній з фотографій можна побачити прапори Росії та АР Крим.

У травні того ж року на російському аматорському форумі з художньої гімнастики, де висвітлюються турніри в росії та на окупованих територіях України, публікували анонс "республіканських" змагань з художньої гімнастики "Свентана". Дар’я Варфоломеєв із Барнаула вказувалась серед спортсменок. На той час гімнастці було 14 років.

Скандали на Олімпійських іграх

Українській веслувальниці Анастасії Рибачок заборонили змагатися у її човні на Олімпіаді-2024. Спочатку спортсменка була змушена заліпити напис: "Я - українка" через правила Міжнародної федерації каное, після чого взагалі вийти з іншим човном, пише "Суспільне Спорт".

Рибачок розповіла журналістам, що у заїздах вона змагалася у каное, який належить Людмилі Лузан, її партнерці по каное-двійці.

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