Змагання проходять в естонському містечку Отепя.

Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті світу-2024 з біатлону серед юніорів, що проходить в естонському містечку Отепя. Як свідчать результати змагань, масовий старт серед дівчат виграла українка Олександра Меркушина.

9-кілометрову дистанцію наша спортсменка пройшла за 28 хвилин і 17,2 секунд. Але лідерство їй вдалося вибороти далеко не одразу. Спочатку 19-річна українка заробила по штрафному колу на перших двох вогневих рубежах, що вивело її аж на 16-у позицію. Далі українська біатлоністка успішно закривала всі мішені, тож швидко почала обходити конкуренток.

Зрештою, в останній фазі змагання Меркушина розпочала боротьбу за золото із француженкою Лолою Бужо. Лише на останньому колі українка наздогнала та обійшла суперницю.

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Окрім Меркушиної в змаганнях взяли участь ще дві українки, але виступили вони далеко не так вдало. Ксенія Приходько фінішувала на 13-й позиції, а Вікторія Хвостенко – аж на 41-й.

Як писав УНІАН, 21 січня в італійському Антхольці пройшов жіночий мас-старт на 12,5 км в рамках 6-го етапу Кубка світу-2023/2024 з біатлону. Перемогу здобула французька біатлоністка Жулія Сімон. Україну в цій гонці представляли Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

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