Шведські лижниці розкритикували можливий допуск росіян та білорусів до турнірів.

Знамениті шведські лижниці Майя Дальквіст і Лінн Сван заявили про готовність бойкотувати чемпіонат світу в разі допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Титуловані спортсменки не збираються виступати разом з представниками країни-агресора.

"Це сором, це ненормально. Поки Росія веде війну проти України, ми повинні дистанціюватися від неї і не допускати російських учасників. По-моєму, саме такої чіткої позиції повинні дотримуватися в спорті. На жаль, спорт і політика пов'язані", - наводить слова Сван SVT Sport. Відео дня

Також Лінн Сван заявила, що готова бойкотувати чемпіонат світу в разі допуску до стартів представників РФ і Білорусі.

"Так, я б так і зробила. Я безумовно буду готова до цього", - заявила 22-річна спортсменка.

Свою співвітчизницю підтримала дворазова чемпіонка світу в командному спринті Майя Дальквіст.

"Так, це більше, ніж просто спорт. Зараз бойкот - це щось само собою зрозуміле", - сказала Дальквіст.

Про відсторонення спортсменів РФ і Білорусі від участі в міжнародних турнірах також висловилася бронзова призерка Пекіна-2022 Фріда Карлссон.

"Перед усім світом стоїть відповідальність, щоб щось зробити і виступити проти дозволу їм змагатися, поки йде війна", - заявила Карлссон.

Відсторонення РФ і Білорусі Міжнародною федерацією лижного спорту

Навесні Міжнародна Федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення про відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань до кінця минулого сезону.

5 липня стало відомо, що FIS продовжила відсторонення російських і білоруських спортсменів на весь літній сезон-2022.

Питання можливого дозволу росіянам і білорусам повернутися до змагань Міжнародна Федерація лижного спорту (FIS) планує розглянути 22 жовтня.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країн-агресорів до змагань.

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