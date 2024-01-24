Марлон хоче залишитися у" Флуміненсі " й працює над продовженням співпраці.

Бразильський захисник донецького" Шахтаря " Марлон, за якого свого часу "гірники" заплатили 16 млн євро, заявив, що не хоче повертатися в український клуб. Про це повідомляє бразильське видання Terra.

"Я хочу продовжити грати за" Флуміненсе " в цьому сезоні, і я сподіваюся, що ми зможемо продовжити співпрацю. Ми повинні подивитися, чи узаконили вони вже цю можливість продовження договору. Я не хочу повертатися в "Шахтар", ні", - підкреслив гравець.

Нинішня угода Марлона з клубом з Ріо-де-Жанейро розрахована до 30 червняа, проте захисник не проти продовжити його як мінімум до кінця наступного року, щоб провести в бразильській серії а повноцінний сезон.

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Марлон підписав контракт із" Шахтарем " у червні 2021 року, але провів у команді лише півроку - 12 ігор у перерваному через війну сезоні 2021/22. Гравець покинув" Шахтар " з початком бойових дій в Україні. Сезон 2022/23 провів в італійській "Монці", в якій відіграв 28 матчів і не відзначився результативними діями.

З літа 2023 року виступає за "Флуміненсе" на правах оренди, термін якої закінчиться влітку 2024 року. За цей час 28-річний захисник провів 22 матчі за бразильську команду, також не відзначившись жодною результативною дією.

Раніше Марлон вже говорив, що не хоче повертатися в Україну. Захисник виключив можливість повернення в" Шахтар " через триваючу активну фазу російсько-української війни.

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