Юна дзюдоїстка потребує відпочинку.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід після того, як виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, зробить серйозну паузу в кар'єрі.

Про це розповів батько та тренер 20-річної спортсменки Геннадій Білодід для Суспільне:Спорт.

"Відпочинок, думаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців - буде видно за її станом. А як відпочине й відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху розпочинати", - сказав наставник дівчини.

Він додав, що пандемія внесла корективи у підготовку до Токіо-2020:

"Десь пандемія зіграла, тому що на рік більше боролися в цій вазі. Тримали її та голодували. Це все також дається взнаки. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі хочеться. Дар'я - молодець, витримала".

Білодід вже прокоментувала свій успіх на цьогорічній Олімпіаді. А також Дар'я пояснила, чому заплакала після поєдинку за третє місце.

Читайте такожОлімпіада-2020: український чемпіон світу з дзюдо знову провалився на Іграх

Бронзова медаль Білодід: факти

Для 20-річної Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Для України це перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо.

Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах. Раніше три медалі в дзюдо Україні принесли чоловіки: Руслан Мішуренко (бронза в Сіднеї-2000) і Роман Гонтюк (срібло в Афінах-2004 і бронза в Пекіні-2008).

Автор: Артем Будрін