Стартова ціна машини складає $12-$15 млн.

Болід McLaren Айртона Сенни, на якому він в 1991 році вперше переміг на Гран-прі Бразилії, виставлять на аукціон.

Як повідомляє Motosport.com, за оцінками аукціонного дому Sotheby's, початкова вартість машини складе від $12-$15 млн.

Саме на цьому боліді, попри його несправності, Сенна здобув свій останній титул, а Гран-прі Бразилії став для нього особливим, адже це було вперше, коли він виграв домашній етап.

Відео дня

"Машина була шедевром інженерної думки... Вона була оснащена абсолютно новим 3,5-літровим двигуном V-12, здатним розвивати потужність 720 кінських сил і обертатися з шаленою швидкістю 13 800 об/хв, у поєднанні з шестиступеневою механічною коробкою передач, все це розміщено в монококовому шасі з вуглецевого волокна і обшито кузовом також з вуглецевого волокна", – йдеться в описі аукціонного дому.

Айртон Сенна і F1

Бразильський гонщик був триразовим чемпіоном Формули-1 (1988, 1990 та 1991). За 10 років змагань йому вдалося виграти 41 гонку.

Кар'єру в Ф-1 Сенна почав з команди Toleman в 1984 році, а в 1985 році гонщик поповнив команду Lotus. В1988 році Сенна перейшов до МакЛарен, де його напраником став дворазовий чемпіонсвіту Ален Прост.

Сенна загинув в аварії на Гран-прі Сан-Марино 1994 року в Імолі. Йому було 34 роки.

За підсумками опитування британського тижневика Autosport серед колишніх та діючих пілотів Формули-1, Сенну було визнано найкращим гонщиком в історії Ф-1.

Вас також можуть зацікавити новини: