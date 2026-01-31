Стала відома переможниця Australian Open-2026

Перша ракетка світу поступилася у фіналі відкритого турніру в Австралії.

Казахська тенісистка російського походження Олена Рибакіна переграла суперницю, першу ракетку світу "нейтральну" Арину Сабалєнку, на Australian Open-2026. У фінальному сеті Рибакіна виграла шість із семи останніх геймів, пише The Independent.

Рибакіна, яка виграла Вімблдон у 2022 році, вже кілька років не досягала фіналу турнірів Великого шолома. А у 2023 році вона програла Сабалєнці фінал Australian Open. Але цього разу взяла реванш з рахунком 6-4, 4-6, 6-4.

Таким чином, вона позбавила Сабалєнку третього титулу Australian Open. Сабалєнка, нагадаємо, має білоруський паспорт, хоча виступає під "нейтральним" прапором". Вона програла два фінали Australian Open поспіль. А також три з чотирьох останніх фіналів турнірів Великого шолома з початку минулого сезону, програвши тут через розрив у вирішальному сеті.

Тим часом Рибакіна вже виграла 10 матчів поспіль проти суперниць з топ-10, і ця серія почалася на Підсумковому турнірі WTA наприкінці минулого сезону, коли вона перемогла Сабалєнку у фіналі. 26-річна тенісистка використала цю форму на Australian Open, щоб виграти титул.

Участь Світоліної у турнирі

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна поступилася Сабалєнці у півфіналі Australian Open-2026. Світоліна програла Сабалєнці у двох сетах - 2:6, 3:6. Загалом Світоліна вже всьоме зустрічається з Сабалєнкою, до цього їй вдалось виграти лише один матч.

Втім, для Світоліної цей півфінал став найкращим результатом на Australian Open. Після участі в турнірі Еліна піднялася на десяте місце в live рейтингу WTA.

Світоліна стала другою українкою, яка вийшла до півфіналу австралійського мейджора. До цього це робила Даяна Ястремська у 2024 році.

