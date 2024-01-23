Людмила Кіченок вперше у своїй кар'єрі зіграє в півфіналі Australian Open.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з представницею Латвії Оленою Остапенко пробилася до півфіналу Australian Open-2024.

У поєдинку 1/4 фіналу Кіченок і Остапенко здобули перемогу в протистоянні з французьким дуетом Каролін Гарсія / Крістіна Младеновіч.

Матч тривав 1 годину і 43 хвилини. Найбільш напруженим вийшов перший сет - суперниці програли по одній своїй подачі, а переможця визначили на тай-брейку - 7:6. Другий сет завершився перемогою Кіченок і Остапенко - 6:4.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/4 фіналу. Парний розряд

Гарсія / Младеновіч - Кіченок / Остапенко - 6:7 (2), 4:6

Це була третя очна зустріч цих дуетів. Рахунок у протистоянні - 2:1 на користь Гарсії та Младеновіч.

Відзначимо, що Людмила Кіченок вперше у своїй кар'єрі вийшла в 1/2 фіналу парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Дует Кіченок і Остапенко втретє в кар'єрі зіграє в півфіналі турнірів серії Великого шолома. Попередні два були у 2022 році на Вімблдоні та Ролан Гаррос.

Додамо, що в півфіналі Australian Open-2024 пара Кіченок / Остапенко зіграє проти дуету Габріела Дабровскі / Ерін Рутліфф.

Вас також можуть зацікавити новини: