Марта Костюк і Катерина Байндль слідом за Ангеліною Калініною подолали другий раунд АО-2023.

У середу, 18 січня, відбулися поєдинки другого раунду першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.

Представниця України Марта Костюк в рамках цього раунду протистояла Олівії Гадецкі. Матч тривав 58 хвилин і завершився розгромною перемогою 20-річної уродженки Києва.

Протягом зустрічі Марта тричі подала навиліт, уникла подвійних помилок і реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

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Також другий раунд успішно подолала ще одна представниця України - Катерина Байндль. 28-річна українка в двох сетах обіграла американку Кетрін Макнеллі.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. За цей час українка один раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 4 з 9 брейкпойнтів.

Australian Open-2023. Другий раунд

Марта Костюк (Україна) - Олівія Гадецкі (Австралія) - 6:2, 6:1

Катерина Байндль (Україна) - Кеті Макнеллі (США) - 6:1, 7:6 (7-4)

Відзначимо, що Катерина Байндль вперше у своїй кар'єрі вийшла в третій раунд на турнірах "Великого шолома". Марта Костюк, в свою чергу, втретє в кар'єрі зіграє в третьому колі Australian Open.

В 1/16 фіналу Australian Open-2023 Костюк зіграє проти третьої ракетки світу, американки Джесіки Пегули. Байндль в третьому раунді зустрінеться з переможницею матчу Анна Бондар (Угорщина) - Олена Остапенко (Латвія).

Нагадаємо, до третього кола Australian Open-2023 вийшла перша ракетка України Ангеліна Калініна. 25-річна тенісистка сенсаційно перемогла дворазову чемпіонку Вімблдону Петру Квітову.

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