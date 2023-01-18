Ангеліна Калініна розібралася з дворазовою чемпіонкою Вімблдону Петрою Квітовою.

У понеділок, 16 січня, стартував перший турнір серії "Великого Шолома" - Australian Open-2023.

В основну сітку турніру пробилися відразу шість представників України: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль, Даяна Ястремська і Леся Цуренко в жіночому одиночному розряді, а також Олексій Крутих - в чоловічому.

18 січня в рамках другого раунду турніру найкраща українська тенісистка Ангеліна Калініна грала проти дворазової чемпіонки Вімблдону Петри Квітової. Поєдинок тривав 1 годину 59 хвилин і завершився сенсаційною перемогою українки.

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На рахунку Калініної два ейси, одна подвійна помилка, три реалізованих брейк-пойнта. Квітова шість разів подала навиліт, допустила чотири подвійні помилки і реалізувала один брейк-пойнт з чотирьох зароблених.

Australian Open-2023. Другий раунд

Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Квітова (Чехія) - 7:5, 6:4

Відзначимо, що Калініна вперше у своїй кар'єрі пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії.

В 1/16 фіналу Australian Open-2023 перша ракетка України зіграє проти переможниці матчу Барбора Крейчикова (Чехія) - Клара Бюрель (Франція).

Нагадаємо, в матчі першого кола Калініна перемогла представницю США Коко Вандевей з рахунком 6:3, 6:1.

Australian Open-2023 проходить з 16 по 28 січня. Загальний призовий фонд турніру становить 51 мільйон доларів.

Чинними переможцями турніру в одиночних розрядах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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