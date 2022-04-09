Анжеліка Терлюга люто рознесла російських злочинців.

Срібна призерка Олімпіади-2020 з карате Анжеліка Терлюга емоційно висловилася про ракетний удар по вокзалу в місті Краматорськ.

30-річна одеситка у своєму Instagram вибухнула гнівом.

"Краматорськ (зовсім поруч із Донецьком). Ракета вбила десятки мирних людей, які чекали на евакуацію. Знову десятки зруйнованих життів та доль. Серце в шматки від болю.

Давайте вгадаю, це знову ми по своїх їб*шимо, вірно, тварюки?! Самі скинули ракету з написом "за дітей" у своїх громадян? Чи ви придумаєте, що там стояли нацисти, які переодяглися у цивільне?! Чи там були розробники нової зброї проти Росії? Чи буде нова історія від ваших божевільних?!

Ніколи зло не залишається безкарним! Ви всі відповісте за кожен злочин, за кожен вибух, за кожну ракету", - написала Терлюга.

На цю мить відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.

Раніше каратист Станіслав Горуна продав свою медаль Олімпіади-2020 за понад 20 000 доларів й передав кошти для потреб української армії.

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