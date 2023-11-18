Ярослав Амосов програв представнику Ямайки Джейсону Джексону.

У ніч на 18 листопада в Чикаго (США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 301.

Головною подією вечора став поєдинок чемпіона Bellator в напівсередній вазі Ярослава Амосова з Джейсоном Джексоном з Ямайки.

Український боєць віддав перші два раунди, проте все вирішилося в середині 3-го. Амосов пропустив потужний удар і впав на коліна. Джейсон Джексон кинувся добивати, після чого українець остаточно впав, а суддя зупинив поєдинок.

Відео дня

Таким чином, Ярослав Амосов зазнав першої поразки у своїй кар'єрі і втратив чемпіонський пояс Bellator, яким українець володів з 2021 року.

Огляд бою Амосов - Джексон:

Відзначимо, що Ярослав Амосов провів всього один успішний захист свого титулу - в лютому цього року українець переміг Логана Сторлі з США одноголосним рішенням суддів.

Додамо, що Джейсон Джексон за свою кар'єру провів 20 поєдинків у змішаних єдиноборствах. На його рахунку 16 перемог і 4 поразки. Востаннє він програвав у 2019 році роздільним рішенням суддів у поєдинку з Едом Рутом. Переможна серія ямайського бійця налічує вже сім поєдинків.

У послужному списку 30-річного українця 27 перемог у 28 боях.

Вас також можуть зацікавити новини: