Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді в Токіо не в звичних трико, а в закритих комбінезонах.
У кваліфікаційних змаганнях німкені Сара Восс, Пауліна Шефер-Бетц, Кім Буї та Елізабет Зайц виступали в комбінезонах, які повністю закривали ноги.
Дана акція спрямована проти сексуалізації жінок у спорті.
Вперше збірна Німеччини одягала комбінезони на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у квітні. Тепер же вона отримала дозвіл виступити так і на Олімпіаді.
"Ми хотіли показати, що кожна жінка повинна сама вирішувати, що їй надіти. Це не означає, що ми зовсім відмовляємося від звичайних трико. Ми приймаємо рішення, грунтуючись на тому, що ми відчуваємо і чого хочемо", - зазначила німецька гімнастка Зайц, яку цитує ESPN.
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