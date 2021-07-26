Німецькі спортсменки підкреслили, що жінки самі повинні вирішувати, що їм надіти.

Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді в Токіо не в звичних трико, а в закритих комбінезонах.

У кваліфікаційних змаганнях німкені Сара Восс, Пауліна Шефер-Бетц, Кім Буї та Елізабет Зайц виступали в комбінезонах, які повністю закривали ноги.

Дана акція спрямована проти сексуалізації жінок у спорті.

Вперше збірна Німеччини одягала комбінезони на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у квітні. Тепер же вона отримала дозвіл виступити так і на Олімпіаді.

"Ми хотіли показати, що кожна жінка повинна сама вирішувати, що їй надіти. Це не означає, що ми зовсім відмовляємося від звичайних трико. Ми приймаємо рішення, грунтуючись на тому, що ми відчуваємо і чого хочемо", - зазначила німецька гімнастка Зайц, яку цитує ESPN.

Скандал з одягом норвезьких гандболісток

Зовсім недавно на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу розгорівся скандал, пов'язаний зі збірною Норвегії. Гандболістки вийшли на матч в шортах, а не в бікіні.

Європейська федерація гандболу оштрафувала команду на 1500 євро через "використання невідповідного одягу", який не відповідає єдиним правилам пляжного гандболу.

Представник норвезької Федерації гандболу заявив, що Норвегія сплатить штраф, але висловив думку, що спортсменки повинні мати вибір одягу, в якому вони виходять на поле.

Автор: Антон Дудар