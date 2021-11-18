Українці успішно виступили в Абу-Дабі / фото TMS
З 14 по 16 листопада в Абу-Дабі пройшов чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу, в якому взяла участь збірна Ліги TMS. До складу української команди увійшли 16 спортсменів.
В цілому команда з України завоювала 9 медалей - 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
фото TMS
Золото чемпіонату світу завоювали Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак та Олександра Яковенко.
Повний список медалістів:
- Золото - Ростислав Мартинюк
- Золото - Варвара Бондаренко
- Золото - Марія Полторак
- Золото - Олександра Яковенко
- Срібло - Микита Шагойко
- Срібло - Макар Стрижеус
- Бронза - Єгор Головченко
- Бронза - Гай Гутман.
- Бронза - Михайло Чаусов
Також для підтримки команди на турнірі виступили президент і віце-президент Ліги TMS Шай Гутман і Сергій Погосян в категорії Masters.
фото TMS
Всього до складу збірної Ліги TMS увійшли 16 спортсменів різного віку. Серед них також два чорних пояси: Максим Рувінський і Віктор Горбовський.