Збірна Ліги TMS взяла участь у чемпіонаті світу в Абу-Дабі.

З 14 по 16 листопада в Абу-Дабі пройшов чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу, в якому взяла участь збірна Ліги TMS. До складу української команди увійшли 16 спортсменів.

В цілому команда з України завоювала 9 медалей - 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

Золото чемпіонату світу завоювали Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак та Олександра Яковенко.

Повний список медалістів:

Золото - Ростислав Мартинюк

Золото - Варвара Бондаренко

Золото - Марія Полторак

Золото - Олександра Яковенко

Срібло - Микита Шагойко

Срібло - Макар Стрижеус

Бронза - Єгор Головченко

Бронза - Гай Гутман.

Бронза - Михайло Чаусов

Також для підтримки команди на турнірі виступили президент і віце-президент Ліги TMS Шай Гутман і Сергій Погосян в категорії Masters.

Всього до складу збірної Ліги TMS увійшли 16 спортсменів різного віку. Серед них також два чорних пояси: Максим Рувінський і Віктор Горбовський.

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Автор: Володимир Медяник