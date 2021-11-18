Українці успішно виступили в Абу-Дабі / фото TMS

З 14 по 16 листопада в Абу-Дабі пройшов чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу, в якому взяла участь збірна Ліги TMS. До складу української команди увійшли 16 спортсменів.

В цілому команда з України завоювала 9 медалей - 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

фото TMS

Золото чемпіонату світу завоювали Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак та Олександра Яковенко.

Повний список медалістів:

  • Золото - Ростислав Мартинюк
  • Золото - Варвара Бондаренко
  • Золото - Марія Полторак
  • Золото - Олександра Яковенко
  • Срібло - Микита Шагойко
  • Срібло - Макар Стрижеус
  • Бронза - Єгор Головченко
  • Бронза - Гай Гутман.
  • Бронза - Михайло Чаусов

Також для підтримки команди на турнірі виступили президент і віце-президент Ліги TMS Шай Гутман і Сергій Погосян в категорії Masters.

фото TMS

Всього до складу збірної Ліги TMS увійшли 16 спортсменів різного віку. Серед них також два чорних пояси: Максим Рувінський і Віктор Горбовський.

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Автор: Володимир Медяник