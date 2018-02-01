Стаховський відкриє матч Кубка Девіса Україна - Швеція

У Дніпрі відбулося традиційне передматчеве жеребкування.

Сьогодні в Дніпрі відбулося жеребкування матчу першого раунду Першої групи Євро-Африканської зони, в якому збірна України прийме команду Швеції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Згідно з жеребкуванням, у пео\ршому матчі зійдуться лідер збірної України Сергій Стаховський і другий номер команди суперників Мікаель Імер.

У другій грі першого дня на корті зійдуться Артем Смирнов і Еліас Імер.

У парній грі, яка відбудеться у другий день матчу, від України попередньо заявлені Олексій Крутих і Денис Молчанов. Також в цей день повинні відбутися ще два одиночних матча.

Матчева зустріч збірної України в Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в ВТК "Мегарон" в Дніпрі.