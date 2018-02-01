Суд скасував рішення МОК про довічне відсторонення 28 росіян від Олімпійських ігор

28 спортсменів повністю виправдані, ще 11 атлетів добилися часткового задоволення апеляцій.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) виніс виправдувальний вердикт у справі про довічне відсторонення 28 російських спортсменів від Олімпіад, а ще 11 спортсменів домоглися часткового задоволення апеляцій.

Рішення CAS з'явилося на офіційному сайті суду.

28 спортсменів повністю виправдані: доказів, які зібрав МОК щодо цих спортсменів, було недостатньо, щоб підтвердити, що вони порушували антидопінгові правила. Санкції щодо цих спортсменів анульовані, результати їхніх виступів у Сочі в 2014 році знову вважаються дійсними.

Читайте такожМОК допустив 169 російських спортсменів до участі в Олімпіаді в ПхенчханіЩе 11 атлетів домоглися скасування довічного відсторонення та анулювання результатів Ігор-2014 в Сочі. Ці 11 спортсменів все одно винні в порушенні антидопінгових правил, але рішення про довічне відсторонення від Олімпіад замінено на відсторонення від Ігор-2018 в Пхенчхані.

До списку спортсменів, дискваліфікацію яких суд повністю анулював, увійшли бобслеїсти Дмитро Труненков, Олексій Негодайло, Ольга Стульнєва і Людмила Удобкіна, скелетоністи Олександр Третьяков, Сергій Чудінов, Олена Нікітіна, Ольга Потиліцина, Марія Орлова, лижники Олександр Легков, Євген Бєлов, Максим Вилегжанін, Олексій Пєтухов, Микита Крюков, Олександр Бессмертних, Євгена Шаповалова, Наталія Матвєєва, ковзанярі Ольга Фаткуліна, Олександр Румянцев, Іван Скобрєв, Артем Кузнєцов, саночники Тетяна Іванова, Альберт Демченко, хокеїсти Катерина Лебедєва, Катерина Пашкевич, Тетяна Буріна, Анна Щукіна та Катерина Смолєнцева.

Зазначимо, що справи біатлоністок Ольги Зайцевої, Яни Романової та Ольги Вілухіної, які завершили кар'єру, CAS розгляне пізніше.

Загалом апеляцію подали 39 російських спортсменів. Вони оскаржили рішення МОК, прийняте наприкінці 2017 року за результатами розслідування комісії під керівництвом Дениса Освальда, яка перевіряла допінг-проби учасників Олімпіади в Сочі. МОК тоді довічно відсторонив від участі в Іграх 43 росіян.

Подивитися відкриття Олімпіади-2018 онлайн можна за посиланням.